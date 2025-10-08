Altay Bayındır üçüncü yılına girdiği Manchester United'da mevkidaşı Andre Onana'nın Trabzonspor'a imza atması sonrası as kaleci konumuna geldi. Teknik direktör Ruben Amorim'in Altay Bayındır'ı sıklıkla ilk 11'de tercih etmesine karşın ayrılık haberleri gündemden düşmedi.

ALTAY BAYINDIR SEZON SONU AYRILABİLİR

Altay Bayındır için sezon sonu Manchester United kariyeri son bulabilir. Milli file bekçisinin yeni adresinin bir kez daha Süper Lig olabileceği öğrenildi. Mert Günok'un ilerleyen yaşını ve form durumunu hesaba katan Beşiktaş'ın Altay Bayındır için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

Hali hazırda Manchester United'da forma sürelerini oldukça artıran Altay Bayındır'ın ise ancak yedek kalması durumunda bu ihtimali değerlendirebileceği kaydedildi. Bununla birlikte İngiliz ekibinin ise yaz transfer döneminde yıldız bir kaleci transferi gerçekleştirme planının olduğu Ada basınındaki haberlerde yer aldı.

8 RESMİ MAÇIN 6'SINDA FORMA GİYDİ

Altay Bayındır bu sezon Manchester United'ın 8 resmi maçının 6'sında kaleyi koruyan isim oldu. Ağlara giden 11 gole engel olamayan 27 yaşındaki file bekçisi henüz hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın 8 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.