13 Ekim 2025 Pazartesi
Transferi yeniden gündemde! Beşiktaş'ta Armand Lauriente sesleri

Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş yaz transfer döneminde gündeminde olan İtalyan ekibi Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

AKŞAM13 Ekim 2025 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda kanat rotasyonu için gündeme gelen isimlerden biri, yeniden Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Laurienté oldu. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın listesinde yer alan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüyle yeniden temas kurulması planlanıyor.

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Laurienté için, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılması hedefleniyor. Piyasa değeri 15 milyon euro olan deneyimli futbolcu, 2022 yılından bu yana Serie A temsilcisi Sassuolo'nun formasını giyiyor.

