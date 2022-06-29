İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2022 Çarşamba / 30 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6484
  • EURO
    17,5193
  • ALTIN
    979.793
  • BIST100
    2473.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferin gözde ismi Onur Bulut Kayserispor kampına katıldı
Spor

Transferin gözde ismi Onur Bulut Kayserispor kampına katıldı

Kayserispor'un başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

IHA29 Haziran 2022 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdürüyor. Yeni sezona Kayseri'de hazırlanacak olan sarı kırmızılı takımda izinli olan oyuncular takıma katılmaya başladı.

Geçen sezonun flaş ismi olan başarılı sağ bek Onur Bulut, takımla çalışmalara başladı. Transferin gözde isimlerinden biri olan 28 yaşındaki Onur Bulut'un durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Takımla ilk antrenmanına çıkan Onu Bulut'un oldukça mutlu ve keyifli olması da gözlerden kaçmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.