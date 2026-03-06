Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz gösterdiği başarılı performansla takdir topluyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM iddiaları sebebiyle odak sorunu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, kısa sürede toparlanarak takımına katkı sağlamayı sürdürdü.

Bu sezon 37 karşılaşmada 10 gol ve 14 asist yapan Barış Alper, fiziksel gücü ve enerjisiyle de sahada fırtına estirdi. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 10 maçta da 1 gol ve 2 asist kaydetti. Yılmaz, bu performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı.

STİLİ İTALYA SERIE A'YA UYGUN

İtalyan ekibi Juventus'un, yaz transfer sezonunda 25 yaşındaki kanat oyuncusu için girişim yapacağı öğrenildi. Çizme basını, Barış Alper'in oyun stilinin Serie A'ya uygun olduğunu ve tam Juventus'un aradığı profilde bir oyuncu olduğunu belirtti. İngiliz basınından Chelseanews ise başarılı futbolcunun, Ada ekiplerinin radarında olduğunu iddia etti. Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Juventus, Yılmaz'ı transfer etmekle ilgilenen tek kulüp değil. Chelsea scoutları da Türk yıldızın performansından etkilenmiş durumda.

VICTOR OSIMHEN'DEN VAZGEÇİLDİ

Victor Osimhen de Chelsea'nin uzun süredir transfer hedefiydi, ancak Nijeryalı forvet maaşında taviz vermeyi reddetti ve bu nedenle Galatasaray'a transfer oldu. O zamandan beri Chelsea, Yılmaz'ı bir seçenek haline getirdi. Yılmaz'ın uzun süredir takip edildiği biliniyor. Maviler yaklaşık 45 milyon sterlini gözden çıkardı." Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Barış Alper'in güncel piyasa değeri, 24 milyon euro olarak gösteriliyor. Özellikle 2026 Dünya Kupası'nın ardından Barış Alper'in piyasa değerinin artması bekleniyor.