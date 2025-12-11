İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Transferin gözdesi Christ Inao Oulai! Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Christ Inao Oulai hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan başarılı futbolcu Christ Inao Oulai, iki İngiliz devi ile Bayern Münih'i peşine taktı. İşte detaylar...

11 Aralık 2025 Perşembe 14:36
Transferin gözdesi Christ Inao Oulai! Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı
Trabzonspor'un Fildişili futbolcusu Christ Inao Oulai için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Team Talk'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City ile Manchester United'ın genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, 19 yaşındaki oyuncunun Manchester City'de Rodri'nin yerine geçebileceği söylendi. Öte yandan Alman devlerinden Bayern Münih'in de Oulai'yi istediği vurgulandı. Manchester United'ın ise Fildişili futbolcunun orta sahada gücü ve tekniği ile takıma seviye atlatacağı düşüncesinde olduğu belirtildi.

40 MİLYON EURO

Haberde, Trabzonspor'un genç futbolcusunu takımdan kolay kolay göndermek istemediği, bonservis beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu yazıldı.

Ayrıca, takım içi medya ve scout raporlarında, Oulai'nin kısa sürede 'Yeni Yaya Toure' gibi bir profil olarak görülmeye başlandığı vurgulandı.

