Transferin gözdesi Emre Mor!

Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti. Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi.

Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'i göndermeyi planlayan Fenerbahçeli idareciler, Emre Mor'u ise takımda tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.