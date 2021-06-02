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Spor

Transferin gözdesi Fatih Kuruçuk'u Hatayspor kaptı

Karagümrük'le yollarını ayıran Fatih Kuruçuk, Atakaş Hatayspor'a 2 yıllık imza attı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:27
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Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren ve adı 3 Büyükler'le de anılan Fatih Kuruçuk, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

2 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki stoperin transferiyle ilgili olarak Hatayspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle

"Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Fatih Kurucuk'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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