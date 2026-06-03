İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9612
  • EURO
    53,4563
  • ALTIN
    6595.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferin gözdesi oldular! Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yoğun ilgi
Spor

Transferin gözdesi oldular! Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yoğun ilgi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Sezonu başarıyla tamamlayan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira transferin gözdesin konumunda bulunuyor. İşte detaylar...

TRT Spor3 Haziran 2026 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Transferin gözdesi oldular! Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yoğun ilgi
ABONE OL

Yaz transfer döneminde Galatasaray'da iki önemli isim için hareketli günler yaşanabilir. Sarı kırmızılılarda bu sezonu da başarıyla tamamlayan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yurt dışından ilgi bulunuyor.

Davinson için İtalya Serie A ve Körfez'den ilgi olduğu bilgisi edinildi. Yönetimin Kolombiyalı stoper için kapıyı 15 milyon avrodan açacağı düşünülüyor. Bu miktarın üzerindeki teklifleri, yönetimin ve Okan Buruk'un değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Torreira'ya da Güney Amerika'dan ilgi sürüyor. Başta Arjantin ekibi Boca Juniors olmak üzere Güney Amerika'dan yaz boyunca resmi teklif gelebilir. Teknik ekip, Uruguaylı futbolcunun 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesini istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.