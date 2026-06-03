Yaz transfer döneminde Galatasaray'da iki önemli isim için hareketli günler yaşanabilir. Sarı kırmızılılarda bu sezonu da başarıyla tamamlayan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'ya yurt dışından ilgi bulunuyor.

Davinson için İtalya Serie A ve Körfez'den ilgi olduğu bilgisi edinildi. Yönetimin Kolombiyalı stoper için kapıyı 15 milyon avrodan açacağı düşünülüyor. Bu miktarın üzerindeki teklifleri, yönetimin ve Okan Buruk'un değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Torreira'ya da Güney Amerika'dan ilgi sürüyor. Başta Arjantin ekibi Boca Juniors olmak üzere Güney Amerika'dan yaz boyunca resmi teklif gelebilir. Teknik ekip, Uruguaylı futbolcunun 1 sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesini istiyor.