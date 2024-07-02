Transferin gözdesi Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, oynaması için başka bir kulübe kiralanması yönünde rapor verdiği genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu için takımlar, bordo-mavili kulübün nabzını yokluyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi yönünde rapor verdi. Bordo-mavili kulüp ise Süper Lig'de 1 maç oynayan genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Forma giyebileceği ve kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmesi içinde Karadeniz ekibinin, oyuncusuna tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.