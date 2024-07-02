İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,704
  • EURO
    35,1107
  • ALTIN
    2446.52
  • BIST100
    10380.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transferin gözdesi Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu
Spor

Transferin gözdesi Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu

Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu için takımlar, bordo-mavili kulübün nabzını yokluyor.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 11:19 - Güncelleme:
Transferin gözdesi Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, oynaması için başka bir kulübe kiralanması yönünde rapor verdiği genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu için takımlar, bordo-mavili kulübün nabzını yokluyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi yönünde rapor verdi. Bordo-mavili kulüp ise Süper Lig'de 1 maç oynayan genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Forma giyebileceği ve kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmesi içinde Karadeniz ekibinin, oyuncusuna tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.