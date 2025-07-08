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  • Transferin önündeki tek engel Napoli! Galatasaray'da Victor Osimhen çıkmazı
Spor

Transferin önündeki tek engel Napoli! Galatasaray'da Victor Osimhen çıkmazı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferindeki tek engel Napoli. İtalyan ekibi, 75 milyon euroluk talebinde indirime gitmiyor. İşte detaylar...

AKŞAM8 Temmuz 2025 Salı 09:21 - Güncelleme:
Transferin önündeki tek engel Napoli! Galatasaray'da Victor Osimhen çıkmazı
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Galatasaray, transferde tamamen Victor Osimhen'e kilitlenmiş durumda... Sarı Kırmızılılar, 26 yaşındaki başarılı golcüyle yaptığı görüşmeler sonucunda, 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardı. CimBom'un bu transferde mutlu sona ulaşmasındaki artık tek engel, Napoli. Nijeryalı'nın tapusunu elinde bulunduran İtalyan ekibi, 75 milyon euro talebinden indirime gitmiyor. Galatasaray'ın teklifi ise bonuslarla birlikte 60 milyon seviyesine çıkıyor. Al Hilal, Napoli'nin istediği miktarı karşılayabilen tek kulüp durumunda... Ancak Victor Osimhen Suudi Arabistan ekibine gitmek istemiyor.

MANU VE JUVE'Yİ REDDETTİ

Nijeryalı forvete, Avrupa takımları arasında en iyi teklifi Galatasaray vermiş durumda. Juventus, Sarı-Kırmızılılar'a teklif olarak en yakın kulüp durumunda. Ancak İtalyan basınına göre Osimhen, Juve'yi kesin bir dille reddetti. Napoli de bir İtalyan takımına satmaya sıcak değil. İngiliz devi Manchester United da 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmayı çok istiyordu ancak maaş indirimi istediği oyuncu tarafından reddedildi. Nijeryalı yıldız golcü şu anda ülkesinde tatiline devam ediyor.

SÜREÇ YAKIN ZAMANDA BİTECEK

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Suudi Arabistan PRO Ligi kulübü Al-Hilal, Nijeryalı forvet ile yeniden transfer görüşmelerine başladı. Haberin detayında, Suudi kulübünün Nijeryalı forvet için yıllığı 50 milyon dolar'dan 4 senelik yeni bir sözleşme teklifi yaptığı belirtildi. Ancak Osimhen, Suudi Arabistan ekibinin son teklifini de geri çevirdi. Galatasaray Yönetimi, Victor'un diğer kulüpleri reddetmesini Napoli ile olan pazarlıkta kullanmayı planlıyor. Sürecin 1 hafta içinde sonlanması bekleniyor.

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