Transferin son gününde Arda Güler'e dev teklif! Detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e Avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor. Son olarak Paris Saint Germain'in, Fransa'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi.

"TÜRK ORTA SAHA DEHASI ARDA GÜLER"

Fransız basınında çıkan haberlerde Arda için "Türk orta saha dehası" yorumu yapılırken, "PSG'ye transfer olmaya yaklaştı ancak anlaşma Fenerbahçe tarafından durduruldu" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE, PSG'Yİ REDDETTİ

PSG Sportif Danışmanı Luis Campos, 17 yaşındaki futbolcunun ailesiyle geçtiğimiz yaz görüşmüş ve Arda'ya olan ilgilerini belirtmişti. Bir kez daha devreye giren PSG, sarı lacivertli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmayı umuyordu ancak Arda Güler'i birkaç sezon daha elinde tutmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, Fransız kulübüne ret cevap verdi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon sarı lacivertli formayı 17 resmi maçta giyen Arda, 3 gol atarken 2 kez de asist yaptı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi