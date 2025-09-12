İSTANBUL 28°C / 21°C
12 Eylül 2025 Cuma
Transferin son gününde sürpriz! Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle kadrosunu Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır ile güçlendiren Galatasaray, lig alternatifi için Hakan Çalhanoğlu transferinde son gün girişiminde bulunacak.

Akşam12 Eylül 2025 Cuma 08:44 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi koyan ve Leroy Sané, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, lig alternatifi adına Hakan Çalhanoğlu için de transferin son gününde bir girişimde bulunacak. Operasyondan sonuç alınamazsa ocak ayı için yeniden bir hamle yapılacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 10 milyon euroluk son teklifi Inter tarafından kabul görmemişti. İtalyan ekibi 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

HAKAN BİR GÖRÜŞME DAHA YAPACAK

Galatasaray'a gelmek istediğini her fırsatta dile getiren milli yıldız, İtalyan ekibiyle son bir görüşme yapacak. Hakan Çalhanoğlu'nun 2021 yazında transfer olduğu Inter ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Geçtiğimiz yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, takım kaptanı ve kulüp başkanıyla da atışma yaşayan Hakan için Teknik Direktör Okan Buruk, "Son hafta tekrar girişim oldu, Hakan Çalhanoğlu da fedakârlık yaptı ama Inter vermek istemedi" demişti.

