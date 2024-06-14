Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun forma lansmanını yaptı. Burada açıklamada bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Nwakaeme iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"ABDULLAH AVCI'NIN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN TALEBİ OLDU"

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Anthony Nwaakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu." dedi.

"ŞU ANDA BELLİ BİR AŞAMAYA GELDİK"

"Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER BİTTİ"

"İsim vermiyorum. Daha transfer sezonu başlamadı ama biten 5 transferimiz var. İmza aşamasında olan 3 transferimiz var. Ama Avrupa Şampiyonası falan olduğu için onlarla bu şeyleri yapmak mümkün değil. Görüşmeler yapıldı, takip ediyoruz."