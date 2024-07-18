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Spor

''Transferler tek tek açıklanacak'' Ertuğrul Doğan'dan taraftarlarına müjde!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF seçimleri öncesi taraftarlara transfer müjdesi verdi. Doğan, yarından itibaren yeni isimlerin tek tek açıklanacağını dile getirdi.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
''Transferler tek tek açıklanacak'' Ertuğrul Doğan'dan taraftarlarına müjde!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetimle alakalı duruşumuzu, görüşümüzü birçok defa belirttik. Aynı yerdeyiz, bu işi başarabileceklerine ve Türk futboluna adalet getirdiklerine inanmıyorum. Adaleti sağlayabileceklerine de inanmıyorum" dedi.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Toplantıda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlık seçimi ve yeni sezonda bordo-mavililerin hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"BU İŞİ BAŞARABİLECEKLERİNE İNANMIYORUM"

Başkan Doğan, seçim hakkında mevcut yönetimle alakalı duruşlarını ve görüşlerini birçok defa belirttiğini dile getirerek, "Mevcut yönetimle alakalı duruşumuzu, görüşümüzü birçok defa belirttik. Aynı yerdeyiz, bu işi başarabileceklerine inanmıyorum. Türk futboluna adalet getirdiklerine inanmıyorum. Adaleti sağlayabileceklerine de inanmıyorum. Düşüncemiz aynı sabit bir yönde devam ediyor. İbrahim Bey'i destekliyoruz, eski başkanımızı kararımız o yönde. Kim seçilirse seçilsin, inşallah Türk futboluna faydası olur. Bizim duruşumuz aynı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni sezon hedefleri hakkında ise Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un şampiyonluk haricinde başka bir hedefinin olamayacağını kaydetti. Doğan, Trabzonspor'un tek hedefinin zirvede olmak olduğunu söyledi.

"YARINDAN İTİBAREN TRANSFERLER TEK TEK AÇIKLANACAK"

Ciddi transferler yaptıklarını ve gelecek dönemde de yapmaya devam edeceklerini bildiren Başkan Doğan, "Önümüzdeki günler içerisinde, yarından sonra teker teker bunları açıklamaya başlayacağız. Planlamamız o yönde. Taraftarlarımıza yeni sezonda çok daha farklı, çok daha heyecan veren bir takım seyrettireceğiz. Çünkü geçen seneki futboldan ne hocamız, ne taraftarımız, ne camiamız, ne kulübün başkanı, ne yönetici arkadaşlarımız memnun değil. Herkes daha iyisini yapmak zorunda.

Ben de oyuncular da hocamız da taraftarımız da herkes daha iyisini ortaya koymak durumunda. Hepimiz beraber olursak, birlikte olursak, biz de o transferleri yerine getirirsek, hayırlısıyla önümüzdeki yıl zirve yarışının içerisinde olan sahada o mücadeleyi ortaya koyan, tribünlere heyecan katan bir takımı tüm Trabzonspor sevdalılarını seyredeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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