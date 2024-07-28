Yaz transfer dönemine 'kadroyu koruma' ve minimum takviye ile girmeyi planlayan Fenerbahçe, bu düşüncede şimdilik başarılı gidiyor. Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Maximin ve En-Nesyri transferleri gerçekleşti. Sportif Direktör Mario Branco ve Teknik Direktör Jose Mourinho, transferin yüzde 95 oranında kapandığını söyledi. Portekizli hocanın son bir ihtiyacı kaldı; top dağıtabilen 6 numara. Ancak eldeki şişkinlikten dolayı bu konuda acele edilmiyor.

MİNİMUM HARCAMA

Krunic'in tapusu ve kadroda düşünülmeyen Levent Mercan için yapılan harcama da dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin kasasından bu dönem 50 milyon euro para çıktı. Avrupa'daki eleme etaplarının tamamlanmasının ve takımların planlamasına göre yönetim 6 numara için harekete geçecek. Bu süreçte gelir gider tablosunda problem yaşanmaması adına Zajc, Crespo, Krunic, Levent gibi isimlerin de ayrılması bekleniyor. İsmail Yüksek'in de hazır olması sayesinde hem Mourinho hem yönetim rahatta.