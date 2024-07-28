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  • Transferler yüzde 95 tamam! Fenerbahçe'de tek eksik 6 numara
Spor

Transferler yüzde 95 tamam! Fenerbahçe'de tek eksik 6 numara

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transferin yüzde 95'ini tamamladı. Transferde vites düşüren sarı lacivertlilerin tek eksiği 6 numara ancak bunda da aceleye gerek yok. İşte detaylar...

Akşam28 Temmuz 2024 Pazar 09:02 - Güncelleme:
Transferler yüzde 95 tamam! Fenerbahçe'de tek eksik 6 numara
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Yaz transfer dönemine 'kadroyu koruma' ve minimum takviye ile girmeyi planlayan Fenerbahçe, bu düşüncede şimdilik başarılı gidiyor. Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Maximin ve En-Nesyri transferleri gerçekleşti. Sportif Direktör Mario Branco ve Teknik Direktör Jose Mourinho, transferin yüzde 95 oranında kapandığını söyledi. Portekizli hocanın son bir ihtiyacı kaldı; top dağıtabilen 6 numara. Ancak eldeki şişkinlikten dolayı bu konuda acele edilmiyor.

MİNİMUM HARCAMA

Krunic'in tapusu ve kadroda düşünülmeyen Levent Mercan için yapılan harcama da dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin kasasından bu dönem 50 milyon euro para çıktı. Avrupa'daki eleme etaplarının tamamlanmasının ve takımların planlamasına göre yönetim 6 numara için harekete geçecek. Bu süreçte gelir gider tablosunda problem yaşanmaması adına Zajc, Crespo, Krunic, Levent gibi isimlerin de ayrılması bekleniyor. İsmail Yüksek'in de hazır olması sayesinde hem Mourinho hem yönetim rahatta.

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