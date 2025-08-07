Trendyol 1. Lig heyecanı başlıyor! İşte ilk hafta programı

İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın başlayacak. İlk maç Ümraniyespor ile Manisa FK arasında yarın saat 21.30'da başlayacak.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:29
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın başlayacak.

Ligin ilk mücadelesinde Eminevim Ümraniyespor, Manisa FK'yi ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Serikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

21.30 Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Mersin)

10 Ağustos Pazar:

16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Atatürk Olimpiyat)

21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)

