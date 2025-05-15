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Spor

Trendyol 1. Lig play-off perdesi bugün açılıyor

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları bugün oynanacak Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig play-off perdesi bugün açılıyor
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Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmalar TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Teksüt Bandırmaspor Erzurumspor FK karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor mücadelesinde ise Yiğit Arslan düdük çalacak.

FİNALDE FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞACAK

Tek maç eleme usulüyle gerçekleşecek olan play-off turlarında; İstanbulspor-Boluspor ve Bandırmaspor-Erzurumspor maçlarının kazananları finalde Fatih Karagümrük ile tarafsız sahada karşılaşacak.

SÜPER LİGE YÜKSELEN ÜÇÜNCÜ TAKIM OLACAK

Tüm elemeleri geçen takım, 2025/2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

KOCAELİSPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG BİLETİNİ ALDI

Bilindiği üzere normal sezonu ilk 2'de bitiren Kocaelispor ve Gençlerbirliği Süper Lig biletini almıştı.

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