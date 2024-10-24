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Spor

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük-Adanaspor müsabakasıyla başlayacak.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta heyecanı
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Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın perdesi yarın bir maçla açılacak.

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Adanaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde 10. hafta maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

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