Trendyol 1. Lig'de 10. hafta heyecanı! İşte maç programı

Milli aranın ardından Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yarınki tek maçla başlayacak.

16 Ekim 2025 Perşembe 09:05
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta heyecanı! İşte maç programı
Milli maç arasının sona ereceği ligde haftanın açılış müsabakası, Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmada ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

