İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9896
  • EURO
    48,8159
  • ALTIN
    5561.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 11. hafta perdesi yarın açılacak!
Spor

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta perdesi yarın açılacak!

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta perdesi yarın açılacak!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

25 Ekim Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.