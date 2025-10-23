Trendyol 1. Lig'de 11. hafta perdesi yarın açılacak!

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
25 Ekim Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)