30 Ekim 2025 Perşembe
  • Trendyol 1. Lig'de 12. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası yarın oynanacak Hatayspor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

30 Ekim 2025 Perşembe 10:36
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor ile Erzurumspor FK, Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK (Mersin)

1 Kasım Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Serikspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

2 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (Esenler Erokspor)

Popüler Haberler
