Trendyol 1. Lig'de 13. hafta programı belli oldu

Haftanın açılış karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor, Pendik Stadı'nda Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 13. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)
23 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
24 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
16.00 Esenler Erokspor-Çorum FK (Esenler Erokspor)
19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)