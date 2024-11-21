İSTANBUL 20°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5557
  • EURO
    36,4771
  • ALTIN
    2963.74
  • BIST100
    9148.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 13. hafta programı belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçı Pendikspor-Ümraniyespor arasında oynanacak.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta programı belli oldu
ABONE OL

Haftanın açılış karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor, Pendik Stadı'nda Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 13. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

16.00 Esenler Erokspor-Çorum FK (Esenler Erokspor)

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.