Trendyol 1. Lig'de 13. hafta yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. haftanın programı şöyle:

- Yarın:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)

- 8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

- 9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)