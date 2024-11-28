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Spor

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçı Kocaelispor-Adanaspor arasında oynanacak.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
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Ligde haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Adanaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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