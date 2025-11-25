Trendyol 1. Lig'de 14. hafta tamamladı! İşte alınan sonuçlar

Haftanın kapanış gününde Serikspor, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 ile geçti.
Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilirken, takipçisi Atko Grup Pendikspor, konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u tek golle geçti ve liderliğe yükseldi.
Ligin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Manisa FK-Adana Demirspor: 5-0
Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: 0-1
Bandırmaspor-Arca Çorum FK: 1-0
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
İstanbulspor-Sakaryaspor: 3-3
Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor: 2-1
İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1
Serikspor-SMS Grup Sarıyer: 3-0
- Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL
|14
|8
|5
|1
|27
|9
|18
|29
|2.ESENLER EROKSPOR
|14
|8
|4
|2
|34
|15
|19
|28
|3.SİPAY BODRUM FK
|14
|8
|3
|3
|32
|13
|19
|27
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|8
|2
|4
|31
|20
|11
|26
|5.ARCA ÇORUM FK
|14
|7
|4
|3
|23
|14
|9
|25
|6.ERZURUMSPOR FK
|14
|5
|8
|1
|24
|13
|11
|23
|7.BANDIRMASPOR
|14
|6
|5
|3
|18
|13
|5
|23
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|14
|6
|4
|4
|21
|20
|1
|22
|9.SERİKSPOR
|14
|6
|4
|4
|19
|20
|-1
|22
|10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|14
|5
|6
|3
|19
|15
|4
|21
|11.BOLUSPOR
|14
|5
|5
|4
|23
|16
|7
|20
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|4
|6
|4
|21
|16
|5
|18
|13.SAKARYASPOR
|14
|5
|3
|6
|26
|29
|-3
|18
|14.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|15
|3
|17
|15.İSTANBULSPOR
|14
|2
|9
|3
|15
|20
|-5
|15
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|14
|4
|2
|8
|9
|21
|-12
|14
|17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|14
|3
|4
|7
|21
|26
|-5
|13
|18.SMS GRUP SARIYER
|14
|3
|2
|9
|12
|22
|-10
|11
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|0
|4
|10
|12
|36
|-24
|4
|20.ADANA DEMİRSPOR
|14
|0
|1
|13
|8
|60
|-52
|-23
Not: Adana Demirspor'un 24 puanı silinmiştir.
-15. HAFTA
Ligin 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
28 Kasım Cuma:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)