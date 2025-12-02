İSTANBUL 15°C / 8°C
  Trendyol 1. Lig'de 15. hafta tamamlandı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 15. haftan heyecanı tamamlandı. Lider Pendikspor kazanarak zirvedeki yerini korurken haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 3-3 berabere kaldı.

2 Aralık 2025 Salı 00:04
Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor, 3-3 berabere kaldı.

Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1

Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: 2-0

Erzurumspor FK-İstanbulspor: 4-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: 0-1

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-1

Özbelsan Sivasspor-Boluspor: 1-0

SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: 4-0

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 3-3

- Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ATKO GRUP PENDİKSPOR159512992032
2.SİPAY BODRUM FK1593336132330
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER1592433211229
4.ESENLER EROKSPOR1584335171828
5.ERZURUMSPOR FK1568128131526
6.ARCA ÇORUM FK157442318525
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK157442321225
8.SERİKSPOR157442020025
9.BANDIRMASPOR156541814423
10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR155641916321
11.BOLUSPOR155552317620
12.ÖZBELSAN SİVASSPOR155551915420
13.SAKARYASPOR155462730-319
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ154652218418
15.İSTANBULSPOR152941524-915
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR154381022-1215
17.SMS GRUP SARIYER154291322-914
18.MANİSA FK153482128-713
19.ATAKAŞ HATAYSPOR1505101539-245
20.ADANA DEMİRSPOR1502131163-52-22

NOT: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verildi.

- 16. hafta

6 Aralık Cumartesi:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)

