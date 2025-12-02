Trendyol 1. Lig'de 15. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor, 3-3 berabere kaldı.
Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1
Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: 2-0
Erzurumspor FK-İstanbulspor: 4-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: 0-1
Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-1
Özbelsan Sivasspor-Boluspor: 1-0
SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: 1-0
Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: 4-0
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 3-3
- Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|15
|9
|5
|1
|29
|9
|20
|32
|2.SİPAY BODRUM FK
|15
|9
|3
|3
|36
|13
|23
|30
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|9
|2
|4
|33
|21
|12
|29
|4.ESENLER EROKSPOR
|15
|8
|4
|3
|35
|17
|18
|28
|5.ERZURUMSPOR FK
|15
|6
|8
|1
|28
|13
|15
|26
|6.ARCA ÇORUM FK
|15
|7
|4
|4
|23
|18
|5
|25
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|15
|7
|4
|4
|23
|21
|2
|25
|8.SERİKSPOR
|15
|7
|4
|4
|20
|20
|0
|25
|9.BANDIRMASPOR
|15
|6
|5
|4
|18
|14
|4
|23
|10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|15
|5
|6
|4
|19
|16
|3
|21
|11.BOLUSPOR
|15
|5
|5
|5
|23
|17
|6
|20
|12.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|15
|4
|20
|13.SAKARYASPOR
|15
|5
|4
|6
|27
|30
|-3
|19
|14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|4
|6
|5
|22
|18
|4
|18
|15.İSTANBULSPOR
|15
|2
|9
|4
|15
|24
|-9
|15
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|15
|4
|3
|8
|10
|22
|-12
|15
|17.SMS GRUP SARIYER
|15
|4
|2
|9
|13
|22
|-9
|14
|18.MANİSA FK
|15
|3
|4
|8
|21
|28
|-7
|13
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|0
|5
|10
|15
|39
|-24
|5
|20.ADANA DEMİRSPOR
|15
|0
|2
|13
|11
|63
|-52
|-22
NOT: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verildi.
- 16. hafta
6 Aralık Cumartesi:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
7 Aralık Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat açıklanmadı)
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)