Spor

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 Aralık Cumartesi:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan

7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay

8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu

