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  • Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

21 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Sarper Barış Saka

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor: Alpaslan Şen

16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Batuhan Kolak

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yasin Kol

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

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