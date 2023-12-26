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Spor

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta üç maçla tamamlanırken, Eyüpspor, 42 puanla liderliğini sürdürdü.

AA26 Aralık 2023 Salı 01:04 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 17. hafta sona erdi
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor'u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.

SONUÇLAR

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2

Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1

Bodrum FK-Göztepe: 3-0

Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: 2-3

Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Altay-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0

Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0

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