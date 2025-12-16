İSTANBUL 12°C / 5°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta bugün oynanan Sakaryaspor - Hatayspor maçıyla tamamlandı. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu...

AA16 Aralık 2025 Salı 00:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Haftaya averajla lider olarak giren Atko Grup Pendikspor, zirve takipçilerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak koltuğunu kaybetti. Averajla ikinci sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yenerek puanını 35'e çıkardı ve liderlik koltuğunu devraldı.

Zirve takipçileri Esenler Erokspor, Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK haftayı birer puanla kapattı.

- SONUÇLAR

1. Lig'in 17. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Boluspor: 1-6

SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: 1-2

Serikspor-Manisa FK: 0-1

Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: 1-1

Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: 2-2

İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: 3-0

- PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER17112439251435
2.ATKO GRUP PENDİKSPOR1796230121833
3.ESENLER EROKSPOR1795340192132
4.SİPAY BODRUM FK1794438172131
5.ARCA ÇORUM FK178542619729
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK178542823529
7.ERZURUMSPOR FK1769230171327
8.BOLUSPOR1775531181326
9.BANDIRMASPOR177552116526
10.SERİKSPOR177462124-325
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ175752620622
12.SAKARYASPOR176473134-322
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR175662118321
14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK175662019121
15.İSTANBULSPOR174941926-721
16.MANİSA FK175482429-519
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR175391426-1218
18.SMS GRUP SARIYERSPOR1752101724-717
19.ATAKAŞ HATAYSPOR1705121545-305
20.ADANA DEMİRSPOR1702151373-60-28

Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silinmiştir.

- GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Aralık Cuma:

20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

20 Aralık Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

21 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Aralık Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

