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  • Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

3 Ocak Cuma:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Erdem Mertoğlu

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Ümit Öztürk

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor: Burak Pakkan

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

  • 18 hafta maçları
  • Trendyol 1 Lig

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