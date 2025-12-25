İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8377
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6167.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı! İşte maç programı

1. Lig'de 19. hafta yarın oynanacak Sakaryaspor-Manisa FK maçıyla başlayacak.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Manisa FK'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

28 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Serikspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.