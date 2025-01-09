İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2025 Perşembe / 10 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3584
  • EURO
    36,5089
  • ALTIN
    3030.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 19. hafta perdesi yarın açılıyor!
Spor

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta perdesi yarın açılıyor!

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçların yarın oynanmaya başlanacak. İlk maç Pendikspor-Bandırmaspor arasında oynanacak.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta perdesi yarın açılıyor!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19. hafta maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)

16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

12 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)

16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

13 Ocak Pazartesi:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.