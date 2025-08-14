İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta programı Serikspor - Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:26
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı
Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Serikspor, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK (Yeni Adana)

21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor (Stat belli değil)

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor (Diyarbakır)

