İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0641
  • EURO
    50,4333
  • ALTIN
    6137.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın ilk maçı İmaj Altyapı Vanspor ile Boluspor arasında oynanacak.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Haftanın açılış karşılaşmasında yarın İmaj Altyapı Vanspor, Boluspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 20. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

  • İmaj Altyapı Vanspor
  • Boluspor
  • Trendyol 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.