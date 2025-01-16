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Spor

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 20. hafta programını duyurdu. Hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta perdesi açılıyor
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Şanlıurfaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (Şanlıurfa 11 Nisan)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Esenler Erokspor-Adanaspor (Esenler Erokspor)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Diyarbakır)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (Çorum Şehir)

19 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryapor (Aktepe)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (Pendik)

19.00 Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

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