İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1207
  • EURO
    50,3509
  • ALTIN
    6371.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, bugün oynanan Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlandı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Amed Sportif Faaliyetler'in ardından ikinci sırada bulunan Atko Grup Pendikspor ise konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: 1-0

Serikspor-İstanbulspor: 0-3

Adana Demirspor-Esenler Erokspor: 0-5

Sakaryaspor-Bandırmaspor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: 5-0

SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: 0-2

Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

- Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER20133443251842
2.ATKO GRUP PENDİKSPOR20108232131938
3.ESENLER EROKSPOR20107346202637
4.ERZURUMSPOR FK2099235171836
5.SİPAY BODRUM FK2096538182033
6.BOLUSPOR2095637211632
7.ARCA ÇORUM FK209562821732
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK208662928130
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2078536231329
10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR207672721627
11.BANDIRMASPOR207672221127
12.İSTANBULSPOR 206952830-227
13.MANİSA FK207582931-226
14.SERİKSPOR207582332-926
15.ÖZBELSAN SİVASSPOR206772421325
16.SMS GRUP SARIYER2073102025-524
17.SAKARYASPOR 206593239-723
18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2063112030-1021
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2006141655-396
20.ADANA DEMİRSPOR2002181488-74-28

Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.

- Gelecek haftanın programı

Ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ocak Cuma:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.