Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.



Amed Sportif Faaliyetler'in ardından ikinci sırada bulunan Atko Grup Pendikspor ise konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: 1-0

Serikspor-İstanbulspor: 0-3

Adana Demirspor-Esenler Erokspor: 0-5

Sakaryaspor-Bandırmaspor: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: 5-0

SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: 0-2

Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

- Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 13 3 4 43 25 18 42 2.ATKO GRUP PENDİKSPOR 20 10 8 2 32 13 19 38 3.ESENLER EROKSPOR 20 10 7 3 46 20 26 37 4.ERZURUMSPOR FK 20 9 9 2 35 17 18 36 5.SİPAY BODRUM FK 20 9 6 5 38 18 20 33 6.BOLUSPOR 20 9 5 6 37 21 16 32 7.ARCA ÇORUM FK 20 9 5 6 28 21 7 32 8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 20 8 6 6 29 28 1 30 9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 20 7 8 5 36 23 13 29 10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 20 7 6 7 27 21 6 27 11.BANDIRMASPOR 20 7 6 7 22 21 1 27 12.İSTANBULSPOR 20 6 9 5 28 30 -2 27 13.MANİSA FK 20 7 5 8 29 31 -2 26 14.SERİKSPOR 20 7 5 8 23 32 -9 26 15.ÖZBELSAN SİVASSPOR 20 6 7 7 24 21 3 25 16.SMS GRUP SARIYER 20 7 3 10 20 25 -5 24 17.SAKARYASPOR 20 6 5 9 32 39 -7 23 18.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 20 6 3 11 20 30 -10 21 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 0 6 14 16 55 -39 6 20.ADANA DEMİRSPOR 20 0 2 18 14 88 -74 -28

Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.

- Gelecek haftanın programı

Ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ocak Cuma:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)

