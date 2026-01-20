İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2969
  • EURO
    50,4659
  • ALTIN
    6498.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 21. hafta geride kaldı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta geride kaldı

1. Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Sivasspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Haftayı zirvede tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler'i Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor takip etti.

AA20 Ocak 2026 Salı 01:13 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta geride kaldı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilmesine karşın liderliğini devam ettirdi.

Haftanın sonuçları, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:

Arca Çorum FK-Adana Demirspor: 4-1

Atakaş Hatayspor-Manisa FK: 2-2

Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: 4-1

Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0

Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Boluspor-SMS Grup Sarıyer: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: 5-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 1-0

İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-2

Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: 1-2

PUAN DURUMU:


OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER21133543271642
2.ERZURUMSPOR FK21109237172039
3.ESENLER EROKSPOR21108346202638
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL 21108333171638
5.ARCA ÇORUM FK21105632221035
6.SİPAY BODRUM FK2196639201933
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK219663028233
8.BOLUSPOR2195738231532
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2179538251330
10.BANDIRMA SPOR218672622430
11.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ217772721628
12.ÖZBELSAN SİVASSPOR217772622428
13.İSTANBULSPOR 2161053032-228
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ217683133-227
15.SMS GRUP SARIYERSPOR2183102226-427
16.SERİK SPOR FUTBOL 217592337-1426
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2173112530-524
18.SAKARYASPOR 2165103240-823
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2107141857-397
20.ADANA DEMİRSPOR 2102191592-77-28

Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI:

23 Ocak Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)

24 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

25 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

26 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.