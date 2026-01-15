İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 21. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor: Raşit Yorgancılar

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK: Berkay Erdemir

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Pakkan

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: Batuhan Kolak

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

  • hakem
  • trendyol 1. lig

