Trendyol 1. Lig'de 21. hafta programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor (Yeni Malatya)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

26 Ocak Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)