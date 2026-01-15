İSTANBUL 12°C / 7°C
Trendyol 1. Lig'de 21. heyecanı! İşte maç takvimi

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta yarın oynanacak Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 09:41
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 21. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)

17 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)

18 Ocak Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Ocak Pazartesi:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)

