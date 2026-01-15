Trendyol 1. Lig'de 21. heyecanı! İşte maç takvimi

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 21. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)
17 Ocak Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)
18 Ocak Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Ocak Pazartesi:
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)
17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)