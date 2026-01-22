Trendyol 1. Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Asen Albayrak
24 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Oğuzhan Çakır
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK: Ayberk Demirbaş
25 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: Hakan Ülker
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: Alper Akarsu
19.00 Manisa FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen
26 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: Davut Dakul Çelik