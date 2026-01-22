İSTANBUL 11°C / 7°C
  • Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak. İlk maç Adana Demirspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Futbolda Trendyol 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Adana Demirspor, Bandırmaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)

24 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

25 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

26 Ocak Pazatesi:

20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Popüler Haberler
