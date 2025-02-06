Trendyol 1. Lig'de 23. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Esenler Erokspor müsabakasıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpat)

