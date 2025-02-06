Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
7 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
8 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır
16.00 Adanaspor-Manisa FK: İlker Yasin Avcı
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova
9 Şubat Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe