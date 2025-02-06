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Spor

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

7 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

16.00 Adanaspor-Manisa FK: İlker Yasin Avcı

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Ali Özer

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: Adnan Deniz Kayatepe

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