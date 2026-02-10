Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta yapılan tek maçla sona erdi.



Ligde 24. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Diyarbakır temsilcisi 49 puanla liderliğini sürdürürken, Erzurum ekibi 48, Esenler Erokspor 47 puanla sıralandı.



SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: 0-5

İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: 3-1

Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: 3-1

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-5

Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-0

Manisa FK-Boluspor: 4-1

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 0-1

- Puan durumu

Ligde tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 15 4 5 53 28 25 49 2.ERZURUMSPOR FK 24 13 9 2 44 18 26 48 3.ESENLER EROKSPOR 24 13 8 3 55 20 35 47 4.SİPAY BODRUM FK 24 12 6 6 49 20 29 42 5.ARCA ÇORUM FK 24 12 5 7 36 26 10 41 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 24 10 9 5 34 21 13 39 7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 24 10 7 7 33 32 1 37 8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 24 9 9 6 46 28 18 36 9.BANDIRMASPOR 24 10 6 8 32 25 7 36 10.BOLUSPOR 24 10 5 9 42 32 10 35 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 24 9 7 8 33 24 9 34 12.MANİSA FK 24 9 7 8 36 34 2 34 13.İSTANBULSPOR 24 7 11 6 31 33 -2 32 14.ÖZBELSAN SİVASSPOR 24 7 9 8 27 24 3 30 15.SMS GRUP SARIYERSPOR 24 9 3 12 24 32 -8 30 16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 24 8 4 12 27 31 -4 28 17.SERİKSPOR 24 7 5 12 24 46 -22 26 18.SAKARYASPOR 24 6 5 13 32 45 -13 23 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 0 7 17 18 65 -47 7 20.ADANA DEMİRSPOR 24 0 2 22 15 107 -92 -28

Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 4 maçla açılacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Atyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.99 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)