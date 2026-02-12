İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Alpaslan Şen

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor: Burak Olcar

13.30 Bandırmaspor-Serikspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer: Davut Dakul Çelik

