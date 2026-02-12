İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Iğdır FK-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 10:43
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı! İşte maç programı
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 25. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)

