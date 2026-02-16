İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacak.

16 Şubat 2026 Pazartesi 10:11
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Şubat Çarşamba:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

14.30 Serikspor-Arca Çorum FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK (Van Atatürk)

20.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Şubat Perşembe:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Adana)

20.00 Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

  • Atakaş Hatayspor
  • Alagöz Holding Iğdır FK
  • trendyol 1. lig

