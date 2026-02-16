Trendyol 1. Lig'de 26. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18 Şubat Çarşamba:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
14.30 Serikspor-Arca Çorum FK (Serik İsmail Oğan)
17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK (Van Atatürk)
20.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)
19 Şubat Perşembe:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Adana)
20.00 Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)