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Spor

Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta programı açıklandı. Haftanın ilk karşılaşması 21 Şubat Cuma saat 20.00'de Manisa FK ile Boluspor arasında oynanacak.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, program şöyle:

21 Şubat Cuma:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

  • Trendyol 1. Lig
  • 26. Hafta Programı
  • Manisa FK vs Boluspor

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